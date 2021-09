UFFICIALE - Sarri squalificato per 2 turni: "Ha cercato scontro verbale e proferito espressioni blasfeme"

Due giornate di squalifica a Maurizio Sarri, tecnico della Lazio: è questa la decisione del Giudice Sportivo Gerado Mastrandrea, in seguito al rosso rimediato al termine della sfida contro il Milan. La motivazione recita "per avere, al termine della gara, cercato uno scontro verbale con un calciatore della squadra avversaria, assumendo un atteggiamento intimidatorio e inveendo contro il medesimo con parole minaccione. Ha successivamente contestato la decisione arbitrale proferendo espressioni blasfeme". Il tecnico salterà Lazio-Cagliari e Torino-Lazio, mentre non ci sono provvedimenti nei confronti dei calciatori, anche in virtù delle zero espulsioni del weekend.