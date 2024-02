UFFICIALE - Sassuolo, Dionisi esonerato: nuovo tecnico in panchina col Napoli

L’US Sassuolo Calcio comunica sul suo sito ufficiale di aver sollevato il Sig. Alessio Dionisi dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra.

L’US Sassuolo Calcio comunica sul suo sito ufficiale di aver sollevato il Sig. Alessio Dionisi dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra. "La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura a lui e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro. La guida della prima squadra viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Emiliano Bigica", si legge nell'annuncio pubblicato dai neroverdi.