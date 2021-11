UFFICIALE - Sassuolo, i convocati di Dionisi per il Napoli: out Boga e Djuricic

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha diramato la lista dei convocati in vista della prossima partita di campionato in programma domani contro il Napoli. I neroverdi non recuperano Boga e Djuricic, entrambi assenti, così come il difensore Goldaniga. Fuori anche i lungodegenti Obiang e Romagna. Questo l’elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Consigli, Pegolo, Satalino

DIFENSORI: Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos

CENTROCAMPISTI: Magnanelli, Lopez, Frattesi, Harroui, Traorè, Matheus Henrique

ATTACCANTI: Raspadori, Berardi, Scamacca, Defrel