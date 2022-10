UFFICIALE - Sassuolo, nessuna lesione per Berardi: recupera per Napoli?

"Le verifiche e gli accertamenti effettuati non hanno evidenziato nessuna nuova lesione muscolare".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sospiro di sollievo in casa Sassuolo in merito alle condizioni fisiche di Domenico Berardi, subentrato nel secondo tempo della sfida contro l'Atalanta di sabato scorso e poi sostituito poco dopo. Questo il report del club neroverde sul sito ufficiale: "Le verifiche e gli accertamenti effettuati non hanno evidenziato nessuna nuova lesione muscolare. Il calciatore ha già iniziato uno specifico programma di lavoro che sarà modulato nei prossimi giorni in base ai progressi riscontrati".