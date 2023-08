UFFICIALE - Sassuolo, niente Napoli per Berardi: l’annuncio di Dionisi in conferenza

Domenico Berardi non sarà presente nel match contro il Napoli in programma domani alle ore 20:45 allo stadio Maradona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenico Berardi non sarà presente nel match contro il Napoli in programma domani alle ore 20:45 allo stadio Maradona. Ad annunciare il forfait dell’esterno è stato il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi in conferenza stampa: “Domenico si è allenato con la squadra ma abbiamo valutato di non portarlo vista la condizione. Sarà sicuramente disponibile alla prossima al 100%, però ho e abbiamo ritenuto di non portarlo domani per farlo allenare in funzione della prossima".