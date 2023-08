UFFICIALE - Sassuolo, rinforzo in vista del Napoli: preso un difensore dal Feyenoord

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Sassuolo ha annunciato l'approdo in neroverde di Marcus Pedersen

© foto di www.imagephotoagency.it

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Sassuolo ha annunciato l'approdo in neroverde di Marcus Pedersen, che giocherà la sua prima stagione in Serie A in prestito dal Feyenoord: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: Marcus PEDERSEN (’00, difensore): acquisito a titolo di prestito con diritto di riscatto dal Feyenoord".

I dettagli dell'operazione

Sassuolo e Feyenoord hanno chiuso l'accordo sulla base di un prestito oneroso a un milione di euro più obbligo di riscatto fissato a sei milioni di euro più bonus. Per il terzino destro che raccoglierà l'eredità di Muldur contratto di un anno più altri quattro.