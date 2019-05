UFFICIALE - Serie A, calano gli ascolti: pay-tv hanno perso 400-700mila abbonati

Calano abbonamenti e di conseguenza gli ascolti della Serie A in tv. È quanto emerge - riferiscono i colleghi di Calcio€Finanza - dal dibattimento davanti all’Antitrust sul caso Sky/Mediaset, che ha portato l’Agcm a limitare la pay-tv di Comcast per quanto riguarda le esclusive sul web. Nel dibattimento è intervenuta anche la Lega Serie A e tra le righe del documento con cui l’Antitrust ha chiuso l’istruttoria, emergono anche dettagli sugli ascolti del campionato italiano. Second le rilevazioni della Lega Serie A, “il numero di abbonati di Sky e di Mediaset con pacchetti Serie A erano all’incirca 4 milioni, attualmente il numero di abbonati calcio è inferiore, con una perdita di abbonati [400.000-700.000] telespettatori”.