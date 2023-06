UFFICIALE - Serie A, giudice sportivo: 12 squalificati, Amian e Gyasi saltano spareggio salvezza

Dopo l'ultima giornata di campionato, il giudice sportivo ha squalificato dodici calciatori.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Dopo l'ultima giornata di campionato, il giudice sportivo ha squalificato dodici calciatori. Spiccano Emmanuel Gyasi e Kelvin Amian dello Spezia, che non saranno a disposizione per lo spareggio per la permanenza in Serie A contro l'Hellas Verona.

Di seguito tutti gli squalificati: Marlon del Monza e Rogerio del Sassuolo, dopo le espulsioni ricevute contro Atalanta e Fiorentina, sono stati fermati per due giornate, mentre Nicolò Cambiaghi dell'Empoli, Ruan Tressoldi del Sassuolo, Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini della Roma, Armando Izzo del Monza, Christian Kouame della Fiorentina, Sergej Milinkovic-Savic della Lazio e Krzystof Piatek della Salernitana, oltre appunto ai due dello Spezia, sono stato squalificati per una giornata.