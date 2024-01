UFFICIALE - Serie A, Giudice Sportivo: altri tre giocatori fermati per il 22° turno

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Giudice Sportivo ha reso note ulteriori tre squalifiche per il 22° turno di Serie A

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Giudice Sportivo ha reso note ulteriori tre squalifiche per il 22° turno di Serie A, oltre a quelle già maturate nel 20° turno e non ancora scontate. Stop di una giornata per Milan Badelj (Genoa) "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato", per Morten Wetche Frendrup (Genoa) "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)" e Leandro Daniel Paredes (Roma) "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione)".

Tra i dirigenti stop di un turno per Stefano Trinchera (Lecce) "per avere, al 43° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato platealmente una decisione arbitrale" e per Andrea Petruolo (Hellas Verona) "per avere, al 39° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato in modo irrispettoso una decisone arbitrale".