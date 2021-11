UFFICIALE - Serie A, giudice sportivo: Milenkovic e Quarta out con il Milan. Stop per altri 4

Dopo la dodicesima giornata di Serie A, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Nikola Milenkovic e Lucas Martinez Quarta della Fiorentina, che non saranno dunque a disposizione di Italiano per la sfida contro il Milan alla ripresa del campionato. Stop per un turno anche per Daniel Bessa e Nikola Kalinic dell'Hellas Verona, Jean-Victor Makengo dell'Udinese e Dimitrios Nilolaou dello Spezia.