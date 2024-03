UFFICIALE - Serie A, Giudice Sportivo: Ricci salta il Napoli! Stangata per Guendouzi, tutti gli squalificati

Dopo le gare della ventisettesima giornata di Serie A, il giudice sportivo ha diramato il consueto comunicato con tutti gli squalificati.

Dopo le gare della ventisettesima giornata di Serie A, il giudice sportivo ha diramato il consueto comunicato con tutti gli squalificati. Stangata per Mateo Guendouzi, centrocampista della Lazio espulso a detta di tanti ingiustamente nel finale di gara della sfida contro il Milan. Due turni di stop per il biancoceleste "per avere, al 51° del secondo tempo, in reazione ad un fallo subito, colpito con due manate al petto e alla schiena un calciatore avversario".

Gli altri squalificati.

Una giornata di squalifica invece per altri tredici giocatori. Si tratta di Adam Marusic e Luca Pellegrini della Lazio, Festy Ebosele e Walace dell'Udinese, Samuele Ricci del Torino, Lucas Beltran della Fiorentina, Rafael Leao e Alessandro Florenzi del Milan, Pawel Dawidowicz dell'Hellas Verona, Emil Holm dell'Atalanta, Rasmus Kristensen della Roma, Johan Vasquez del Genoa e Dusan Vlahovic della Juventus.