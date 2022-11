UFFICIALE - Serie A, giudice sportivo: un turno di stop a Juric dopo il rosso col Milan

L'allenatore non sarà dunque in panchina per la sfida dei granata contro il Bologna al Dall'Ara.



TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il giudice sportivo della Serie A ha fermato per un turno l'allenatore del Torino Ivan Juric dopo il cartellino rosso, ricevuto per doppia ammonizione nella gara contro il Milan di domenica scorsa. L'allenatore non sarà dunque in panchina per la sfida dei granata contro il Bologna al Dall'Ara.