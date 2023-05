UFFICIALE - Serie A, il 7° posto ora vale la Conference. 8 italiane in Europa in un caso

In virtù del successo nerazzurro il settimo posto in classifica varrà la qualificazione alla prossima Conference League.

La vittoria della Coppa Italia dell'Inter cambia anche le qualificazioni alla prossima stagione europea delle squadre italiane. In virtù del successo nerazzurro, infatti, il settimo posto in classifica varrà la qualificazione alla prossima Conference League. Attualmente, c'è la formazione guidata da Allegri, ma gli scenari fra FIGC e UEFA lasciano speranze anche al Monza ottavo.

L'ottava posto? La Fiorentina può ancora sperare nell'Europa, considerando la finale di Conference League in programma a Praga. Con un successo sul West Ham, infatti, i viola si qualificherebbero alla prossima Europa League: a quel punto, le squadre italiane nelle competizioni europee della prossima stagione diventerebbero ben otto. Le prime quattro in Champions, quinta e sesta (oggi Roma e Atalanta) in Europa League insieme alla Fiorentina, la settima (a meno che non sia proprio la Fiorentina) in Conference. E chiudiamo: con un successo della Roma sul Siviglia, di queste otto ben cinque giocherebbero la Champions, giallorossi compresi.

La classifica

Napoli* 86

Lazio* 68

Inter* 66

Milan* 64

Atalanta** 61

Roma** 60

Juventus*** 59

Monza 52

*= in Champions League

**= in Europa League, Roma in Champions se vince la finale

***= in Conference League, al netto delle vicende extra-campo