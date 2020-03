UFFICIALE - Serie A, il calendario del weekend: Verona domenica alle 15, Juve-Inter di sera

Il Governo ha emesso il nuovo decreto per contrastare il Coronavirus e la Serie A ripartirà nel prossimo weekend con le gare che erano state rinviate la scorsa settimana. Non si comincerà già sabato, come si credeva, ma da domenica si disputeranno le sei partite dello scorso turno. Il Napoli, avendo già giocato contro il Torino, ovviamente riposerà. Di seguito il calendario ufficiale.

Parma-Spal (domenica 8 marzo ore 12.30)

Milan-Genoa (domenica 8 marzo ore 15)

Sampdoria-Verona (domenica 8 marzo 15)

Udinese-Fiorentina (domenica 8 marzo ore 18)

Juve-Inter (domenica 8 marzo ore 20.45)

Sassuolo-Brescia (lunedì 9 marzo ore 18.30)