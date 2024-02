UFFICIALE - Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: 3 squalificati, Boloca salta il Napoli

Sono tre i calciatori squalificati per un turno: Kristensen (Udinese), Boloca (Sassuolo) e Izzo (Monza).

Attraverso un comunicato ufficiale sul sito della Lega Serie A, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea in relazione a quanto accaduto nell'ultimo weekend di Serie A. Un solo espulso, Thomas Thiesson Kristensen dell'Udinese "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Arrivano alla squalifica per somma di gialli invece Daniel Boloca del Sassuolo "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato" e Armando Izzo del Monza "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato".