UFFICIALE - Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: 5 squalificati dopo la 34^ giornata

Il Giudice Sportivo ha squalificato 5 giocatori dopo la 34^ giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Giudice Sportivo ha squalificato 5 giocatori dopo la 34^ giornata di Serie A. Per tutti si tratta lo stop arriva non per un rosso diretto ma per somma di ammonizioni. Questi i giocatori squalificati:

- Kevin Agudeo (Spezia)

- Daniel Bronn (Salernitana)

- Joakim Maehle (Atalanta)

- Stefan Posch (Bologna)

- Malick Thiaw (Milan)