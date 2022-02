UFFICIALE - Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: ben 16 squalificati dopo il 24° turno

Pioggia di squalifiche dopo il derby. Il Giudice Sportivo ha infatti deciso di fermare oltre a Bastoni e Inzaghi, anche Theo Hernandez del Milan, espulso durante la gara. Turno di stop anche a Davide Lucarelli, membro dello staff di Stefano Pioli, sempre per una contestazione all'arbitro Guida.

Sospiro di sollievo invece per la Roma e per Nicolò Zaniolo: il centrocampista giallorosso è stato fermato per un solo turno dal Giudice Sportivo, che non ha dunque considerato la reazione del calciatore dopo il rosso sventolatogli contro in seguito alla protesta scaturita dall'annullamento del gol-partita contro il Genoa. Giornata di stop comminata dunque "per avere, al 50° del secondo tempo, contestato con parole irrispettose una decisione del Direttore di gara".

Il Giudice Sportivo ha fermato per un turno anche Rolando Mandragora del Torino, Tyronne Ebuehi del Venezia, Juan Musso dell'Atalanta, Leo Ostigard del Genoa e Lucas Torreira della Fiorentina, tutti espulsi nell'ultima giornata di campionato.

Tra i non espulsi invece una giornata di squalificata è stata comminata a Tolgay Arslan dell'Udinese, Giacomo Bonaventura della Fiorentina, Pietro Ceccaroni del Venezia, Lorenzo De Silvestri del Bologna, Alessandro Deiola del Cagliari, Sasa Lukic del Torino, Giacomo Raspadori del Sassuolo e Gianluca Scamacca, anche lui del Sassuolo.