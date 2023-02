UFFICIALE - Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo per i club: ammende a 3 squadre

Sono tre le società di Serie A punite dal Giudice Sportivo in seguito a quanto avvenuto sui campi di massima divisione nell'ultimo turno.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono tre le società di Serie A punite dal Giudice Sportivo in seguito a quanto avvenuto sui campi di massima divisione nell'ultimo turno. Ben 12mila di ammenda alla Lazio "per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione dell'Arbitro e di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti di altra tifoseria". 5000 euro all'Hellas Verona "per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori beceri nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria", 6000 al Lecce "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, numerosi petardi e fumogeni; sanzione attenuata ex art.