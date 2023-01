UFFICIALE - Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo per i club: ammende a 7 squadre

Il giudice sportivo della Serie A ha comminato ammende a Atalanta, Lecce, Lazio, Salernitana, Roma, Torino e Spezia dopo le gare della sedicesima giornata

Il giudice sportivo della Serie A ha comminato ammende a Atalanta, Lecce, Lazio, Salernitana, Roma, Torino e Spezia dopo le gare della sedicesima giornata. Questo il dettaglio:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ATALANTA a titolo di responsabilità oggettiva per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, un proprio collaboratore inserito in distinta, pur non essendo tesserato, contestato reiteratamente l'operato arbitrale.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.