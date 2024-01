UFFICIALE - Serie A, quattro squalificati: c'è Maric del Monza, la motivazione

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 02 GEN - Ci sono quattro squalificati in Serie A dopo le partite della 18/a giornata. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha infatti comminato una giornata di stop a Mirko Maric del Monza, espulso contro il Napoli per avere "al 50' del secondo tempo, dalla panchina, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale e lanciato un pallone sul terreno di giuoco al fine di ritardare la ripresa della gara"

. Gli altri calciatori che salteranno la prossima partita erano in diffida e nel corso dell'ultimo turno hanno ricevuto un altro cartellino giallo. Sono Liberato Cacace dell'Empoli, Lewis Ferguson del Bologna e Manuel Locatelli della Juventus. Fra le società, multa di 12mila euro alla Roma "per avere suoi sostenitori, al 30' del secondo tempo (della partita contro la Juve ndr), intonato un coro becero nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato un seggiolino in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria causando il leggero ferimento di uno spettatore". (ANSA).