UFFICIALE - Serie B, il Benevento retrocede in C. L'altro verdetto di giornata

Sono questi i verdetti della 37ª giornata di Serie B che ha visto i sanniti vincere sul Modena, ma non potendo poter sovvertire il proprio destino.

© foto di Insidefoto/Image Sport

Benevento e SPAL sono le prime due formazioni retrocesse direttamente in Serie C dal torneo cadetto. Sono questi i verdetti della 37ª giornata di Serie B che ha visto i sanniti vincere sul Modena, ma non potendo poter sovvertire il proprio destino, mentre la SPAL è stata condannata dalla sconfitta nel derby contro il Parma. Di seguito il quadro completo dei risultati delle gare iniziate alle ore 14.

Ascoli-Cosenza 1-1

Marcatori: 2' D'Orazio (C), 36' Buchel (A)

Bari-Reggina 1-0

Marcatori: 45' Folorunsho (B)

Benevento-Modena 2-1

Marcatori: 19' Diaw (M), 30' Ciano (B), 47' Foulon (B)

Brescia-Pisa 1-1

Marcatori: 53' Bisoli (B), 79' Masucci (P)

Cagliari-Palermo 2-1

Marcatori:13' Segre (P), 22' Deiola (C), 64' Lapadula (C)

Como-Ternana 3-1

Marcatori: 32' Favilli (T), 62' Vignali (C), 70' Da Cunha (C), 78' Chajia (C)

SPAL-Parma 0-1

Marcatori: 75' Vazquez (P)

Sudtirol-Cittadella 1-1

Marcatori: 47' Antonucci (C), 70' Odogwu (S)

Venezia-Perugia 3-2

Marcatori: 26' Pierini (V), 42' Carboni (V), 70' Ellertsson (V), 75' Luperini (P), 78' Casasola (P)

Frosinone-Genoa 3-2

Marcatori: 14' Badelj (G), 30' Mazzitelli, 45'+1 Boloca, 76' Borrelli (F), 90'+3 Gudmundsson (G)

CLASSIFICA

Frosinone 77 (promosso in Serie A)

Genoa 70 (promosso in Serie A)

Bari 65

Sudtirol 58

Parma 57

Cagliari 57

Venezia 49

Palermo 48

Pisa 47

Ascoli 47

Reggina 47

Como 46

Modena 45

Ternana 43

Cittadella 42

Cosenza 40

Brescia 39

Perugia 36

SPAL 35 (retrocessa in Serie C)

Benevento 35 (retrocessa in Serie C)