UFFICIALE - Squalifiche ma non solo, le altre decisioni del Giudice Sportivo: multati tre club

La Tribuna Sud dello Stadium, cioè il primo anello della curva, chiusa per un turno, le squalifiche di Cuadrado, Handanovic e Lukaku, ma non solo. Dalle decisioni del Giudice Sportivo, dopo le due semifinali di andata di Coppa Italia, arrivano anche le ammende alle società. Eccole nel dettaglio:

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato diversi fumogeni sul terreno di giuoco, alcuni dei quali, al primo del primo tempo, costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.