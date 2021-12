UFFICIALE - Supercoppa, Inter-Juve il 12 gennaio: ecco dove vederla in chiaro

Con un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha reso note tutte le info per la Supercoppa Italiana che verrà giocata il prossimo 12 gennaio allo stadio Giuseppe Meazza tra l'Inter e la Juventus. La partita sarà trasmessa su Canale 5 in chiaro e nei prossimi giorni partirà la vendita dei biglietti sia per i tifosi nerazzurri che per quelli bianconeri.