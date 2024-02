UFFICIALE - Tegola Fiorentina: Kouame positivo alla malaria dopo la Coppa d'Africa

Ecco quanto si legge nella nota ufficiale della società toscana

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Brutte notizie per la Fiorentina. Appena rientrato dalla Coppa d'Africa vinta con la sua Costa d'Avorio, che ospitava la competizione da nazione ospitante, l'attaccante esterno Christian Kouame (26 anni) deve subito fermarsi e non per un infortunio. Stando al report medico diramato dalla Fiorentina, avrebbe infatti contratto la malaria.

Ecco quanto si legge nella nota ufficiale della società toscana: "ACF Fiorentina comunica che, in seguito a comparsa di febbre e malessere generale nella notte tra il 20 e 21 febbraio, il calciatore C. Kouamé è stato sottoposto nella mattina di oggi al test per valutare una possibile infezione malarica, alla quale è risultato positivo. Il calciatore è stato ricoverato per le cure opportune e verrà rivalutato nei prossimi giorni".