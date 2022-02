UFFICIALE - Tegola Juventus, McKennie out due mesi: infortunio anche per Alex Sandro

La Juve è rientrata nella tarda mattinata dalla Spagna. I bianconeri si sono subito diretti al Training Center, per una seduta di scarico per chi ha giocato ieri, forza per il resto del gruppo. Domani l’allenamento è in programma al mattino.

Alex Sandro, a causa di un trauma contusivo subito durante la partita di ieri sera con il Villarreal, è stato sottoposto questo pomeriggio presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni verranno rivalutate tra 10 giorni.

Anche Weston McKennie è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti presso il J|Medical che hanno confermato la presenza di una frattura composta del II e del III osso metatarsale del piede sinistro. I tempi di recupero sono di circa 8 settimane.