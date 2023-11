UFFICIALE - Tegola Orsolini per il Bologna: i tempi di recupero sono lunghi

TuttoNapoli.net

Il Bologna recupera a centrocampo Oussama El Azzouzi, da oggi di nuovo in gruppo, ma la marcia di avvicinamento alla sfida casalinga di lunedì sera con il Torino è caratterizzata dall'emergenza sulle fasce d'attacco. Alla vigilia della sosta e della sfida di Firenze si era fermato Karlsson per una distorsione al ginocchio con interessamento del legamento collaterale, che comporterà altre cinque settimane di stop e oggi è stato sottoposto ad esami anche Riccardo Orsolini, che si è fermato ieri per un problema muscolare alla coscia: 4-5 settimane di stop anche per lui, il verdetto, per una lesione al bicipite femorale sinistro.