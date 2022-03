UFFICIALE - Tegola per Juve e Italia: Locatelli (in campo col Villarreal) positivo al Covid

Nuova tegola in casa Juventus, con Manuel Locatelli che è risultato positivo al Covid-19

Nuova tegola in casa Juventus, con Manuel Locatelli che è risultato positivo al Covid-19. Il centrocampista bianconero ieri ha giocato titolare nella sfida contro il Villarreal e per questo motivo adesso servirà la massima attenzione per evitare un focolaio. Questo il comunicato della società: "Juventus Football Club comunica che oggi è emersa la positività al Covid-19 di Manuel Locatelli. Il calciatore, in accordo con l’autorità sanitaria locale, è già stato posto in isolamento".