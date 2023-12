UFFICIALE - Tegola per Ranieri: infortunio per Shomurodov, salta il Napoli

Brutte notizie per Ranieri che perde un attaccante in vista della gara contro il Napoli

TuttoNapoli.net

Brutte notizie per Ranieri che perde un attaccante in vista della gara contro il Napoli. A seguito di un trauma contusivo riportato in allenamento, il calciatore Eldor Shomurodov si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali che hanno evidenziato la frattura del secondo metatarso del piede destro. Le sue condizioni verranno rivalutate prossimamente. L'attaccante non è stato ovviamente inserito nell'elenco dei convocati.