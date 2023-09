GIOVANILI YOUTH LEAGUE, PARTE MALE L'AVVENTURA DEL NAPOLI: KO SUL CAMPO DEL BRAGA Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Braga per 1-0 nel match di esordio della Youth League alla "Cidade Desportiva do Sporting Clube de Braga" Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Braga per 1-0 nel match di esordio della Youth League alla "Cidade Desportiva do Sporting Clube de Braga" LE ALTRE DI A UFFICIALE - TEGOLA UDINESE: EBOSSE OPERATO AL GINOCCHIO, SALTA IL NAPOLI (ANSA) - UDINE, 21 SET - Il difensore camerunese Enzo Ebosse è stato operato al ginocchio destro e dovrà restare lontano dal terreno da gioco per circa sei mesi. Il centrale si era infortunato domenica a Cagliari, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo,... (ANSA) - UDINE, 21 SET - Il difensore camerunese Enzo Ebosse è stato operato al ginocchio destro e dovrà restare lontano dal terreno da gioco per circa sei mesi. Il centrale si era infortunato domenica a Cagliari, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo,...