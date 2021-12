UFFICIALE - Torino, due nuovi casi di positività al Covid-19: un calciatore e un membro dello staff

Due nuovi casi Covid-19 in Serie A, stavolta riguardanti il Torino. Questo il comunicato del club granata: "Il Torino Football Club comunica che due tesserati – un calciatore e un membro dello staff – sono risultati positivi al Covid-19 in seguito al tampone molecolare eseguito stamane preventivamente alla ricostituzione del gruppo squadra. Entrambi, regolarmente vaccinati, osserveranno il periodo di isolamento presso il loro domicilio in accordo con l’autorità sanitaria locale".