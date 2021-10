UFFICIALE - Torino, i convocati per Napoli: tanti recuperi, out Pjaca e Verdi

Il tecnico Ivan Juric ha selezionato 25 calciatori per la partita contro il Napoli (calcio d’inizio alle 18, stadio Diego Armando Maradona), ottava giornata del campionato di serie A TIM. Per la sfida di stasera non recuperano Praet, Pjaca e Verdi, mentre sono convocati i due nazionali sudamericani rientrati dalle qualificazioni ai Mondiali Rincon e Sanabria.

PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic

DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima

CENTROCAMPISTI: Baselli, Kone, Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Rincon

ATTACCANTI: Belotti, Brekalo, Sanabria, Warming, Zaza