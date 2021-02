UFFICIALE - Torino-Sassuolo rinviata: già fissata la nuova data

Ora è ufficiale: Torino-Sassuolo rinviata a causa del focolaio di variante inglese in casa granata. E la Lega Serie A ha già fissato una data per il recupero, come reso noto tramite un comunicato: "Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a mercoledì 17 marzo 2021, con inizio alle ore 15:00, della gara Torino-Sassuolo, programmata per venerdì 26 febbraio 2021 alle ore 20:45 e valida per la quinta giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM".