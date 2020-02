UFFICIALE - Torino, via Mazzarri: Moreno Longo è il nuovo tecnico

Tutto come già anticipato nelle ultime ore: Walter Mazzarri non è più l'allenatore del Torino. Tecnico e club hanno risolto il contratto in maniera consensuale, come comunicato dallo stesso club granata. Al posto di Mazzarri il Torino ha ingaggiato Moreno Longo (che in mattinata ha risolto il vecchio contratto con il Frosinone) come nuovo allenatore.