UFFICIALE - Tutto esaurito il Meazza per il Napoli: l’Inter comunica il sold-out

L’Inter è pronta a tornare a San Siro nel big match contro il Napoli il 4 gennaio alle ore 20.45. Il Meazza, come riferisce il sito ufficiale nerazzurro, sarà tutto esaurito. I cancelli apriranno alle ore 18.45 vista la massiccia affluenza di pubblico. L’invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, per completare le procedure di controllo all’ingresso. In virtù del tutto esaurito, non saranno in vendita tagliandi nelle biglietterie, che resteranno aperte solo per la consueta assistenza per abbonati e possessori di tessera Siamo Noi.