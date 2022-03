GIOVANILI PRIMAVERA, 2-2 IN TRASFERTA A PESCARA: ANCORA DOPPIETTA PER AMBROSINO Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Pescara per 2-2 in trasferta nella 21esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Pescara per 2-2 in trasferta nella 21esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION LE ALTRE DI A UFFICIALE - UDINESE, JAJALO RINNOVA PRIMA DEL NAPOLI: IL COMUNICATO Rinnovo di contratto in casa Udinese, con Mato Jajalo che ha prolungato di una stagione, firmando fino al 2023. Questo il comunicato del club friulano: "Udinese Calcio è lieta di annunciare il prolungamento, per un'ulteriore stagione sportiva, del... Rinnovo di contratto in casa Udinese, con Mato Jajalo che ha prolungato di una stagione, firmando fino al 2023. Questo il comunicato del club friulano: "Udinese Calcio è lieta di annunciare il prolungamento, per un'ulteriore stagione sportiva, del...