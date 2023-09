UFFICIALE - Udinese, ko due nuovi acquisti: salteranno la trasferta di Napoli

Brutte notizie per l'Udinese e per i fantallenatori che avevano puntato su Keinan Davis e Vivaldo Semedo

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie per l'Udinese e per i fantallenatori che avevano puntato su Keinan Davis e Vivaldo Semedo. I due giocatori dell'Udinese sono stati infatti vittima di infortunio, di seguito il comunicato ufficiale del club: "Udinese Calcio comunica che Keinan Davis ha riportato un trauma distrattivo al tricipite surale sinistro. Il calciatore inizierà subito l’iter riabilitativo. Vivaldo Semedo, inoltre, ha anticipato il rientro dagli impegni con la nazionale portoghese under 19 a causa di un trauma distorsivo al ginocchio destro che sarà valutato quotidianamente".