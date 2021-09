UFFICIALE - Udinese, nessun problema per Larsen: il terzino sarà a disposizione col Napoli

Nessun problema per l’esterno dell’Udinese Stryger Larsen. La conferma ufficiale arriva direttamente dal sito della società friulana che assicura che il danese non ha alcun acciacco muscolare e che l’allenamento saltato ieri è frutto di una semplice indisposizione. Quindi Larsen è a disposizione per la gara di lunedì col Napoli.