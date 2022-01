UFFICIALE - Udinese, preannuncio di ricorso contro la regolarità della gara con l'Atalanta

L'Udinese è sul piede di guerra in seguito alla gara giocata e persa per 6-2 contro l'Atalanta con diversi casi di Covid riscontrati tra i calciatori bianconeri nel tracciamento dei giorni precedenti alla sfida della Dacia Arena. Il club friulano ha annunciato tramite una nota, il ricorso per l'irregolarità della gara contro la Dea, disputata in seguito alle norme varate dalla Lega Calcio che ne hanno impedito il rinvio. Ecco il testo della nota: "Udinese Calcio comunica di aver depositato un preannuncio di ricorso al Giudice Sportivo della Lega Serie A avverso la regolarità della gara di campionato Udinese - Atalanta disputatasi il 9 gennaio 2022".