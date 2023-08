UFFICIALE - Un altro connazionale di Kvara in Italia: lo Spezia acquista Gelashvili

Iva Gelashvili è un nuovo calciatore dello Spezia.

TuttoNapoli.net

Iva Gelashvili è un nuovo calciatore dello Spezia. Attraverso una nota ufficiale, infatti, la società bianconera "comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Dinamo Batumi, con diritto di opzione e obbligo di riscatto in caso di promozione, le prestazioni sportive del calciatore Iva Gelashvili.

Classe 2001, forte fisicamente e abile in fase di copertura, Gelashvili cresce nelle giovanili dello Sparta Praga, fino ad arrivare in pianta stabile nello Sparta Praga B, nella seconda divisione del campionato ceco. Qui, nella stagione 2021/2022, a 20 anni, mette a referto 20 presenze e 1 gol, rendendosi protagonista di un’ottima stagione. L’anno seguente, viene acquistato dalla Dinamo Batumi, una delle più prestigiose società calcistiche georgiane, per poi indossare anche le maglie del Sioni Bolnisi e del Saburtalo.

Pilastro della Nazionale georgiana Under 21, che negli ultimi anni ha sfornato talenti del calibro di Kvaratskhelia e Kvernadze, a dimostrazione di un movimento in grande crescita, Gelashvili nell'estate 2023 è stato uno dei protagonisti assoluti dell'Europeo Under 21 di Romania e Georgia, competizione che ha visto la selezione georgiana vera e propria sorpresa del torneo continentale, arrivando a disputare i Quarti di Finale, poi persi ai rigori contro Israele, dopo aver chiuso il girone da prima classificata davanti a nazionali prestigiose come Portogallo, Olanda e Belgio.

Giocatore giovane, ma con già numerose partite disputate tra i professionisti, tra cui 14 presenze e una rete con la selezione Under 21, Iva Gelashvili è pronto a dare il proprio contributo alla causa aquilotta.

Benvenuto Iva!".