UFFICIALE - Un nuovo positivo in casa Fiorentina: il comunicato del club

Un altro positivo al Covid-19 in casa Fiorentina, come si apprende dal comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club gigliato: ACF Fiorentina comunica che un membro del gruppo squadra regolarmente vaccinato e asintomatico è risultato positivo al Covid-19 ad un tampone eseguito nella giornata di ieri. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità competenti.