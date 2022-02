UFFICIALE - Venezia, consegnata la lista alla Lega Serie A: esclusi in tre

Bocalon, Vacca e Maenpaa sono i tre esclusi dalla lista over del Venezia consegnata alla Lega Serie A, con cui i lagunari disputeranno la parte rimanente di stagione.Il club veneto, prossimo avversario del Napoli, ha comunque inserito in lista 20 atleti, lasciando quindi uno 'slot' libero per un'eventuale aggiunta dal mercato degli svincolati.

Portieri: Romero, Lezzerini.

Difensori: Ebuehi, Haps, Molinaro, Svoboda, Ullmann, Caldara, Ceccaroni, Modolo,

Centrocampisti: Crnigoj, Fiordilino, Aramu, Kiyine, Peretz,

Attaccanti: Nani, Johnsen, Nsame, Okereke, Henry, Okereke.