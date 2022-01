UFFICIALE - Venezia-Napoli, da martedì 1 febbraio al via vendita biglietti per il settore ospiti

Aperta la prevendita per il match di domenica 06 febbraio alle ore 15 tra Venezia e Napoli. Sono ad oggi 2068 i biglietti venduti per il Penzo, con sicuramente il nome dell'avversario che suscita grande appeal. Di seguito tutte le indicazioni relative alla vendita dei ticket.

A partire dalle ore 10:00 di giovedì 27 Gennaio sarà attiva la prevendita per la partita Venezia FC - SSC Napoli che si disputerà domenica 6 Febbraio alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.



La prevendita prevede tre fasi:



FASE 1:

Dalle ore 10:00 di giovedì 27 Gennaio e fino alle 14:30 di venerdì 28 Gennaio sarà attiva la vendita riservata agli ex-abbonati SS 2019-2020 che potranno acquistare un titolo a tariffa agevolata esclusivamente in questa finestra temporale.



FASE 2:

A partire dalle ore 16:00 di venerdì 28 Gennaio sarà attiva la vendita libera presso i punti vendita fisici Venezia FC Store di Mestre (M9), i punti vendita Vela ed i punti vendita Ticketone esclusivamente nella regione Veneto.



FASE 3:

Dalle ore 10:00 di martedì 1 Febbraio la vendita libera si estenderà anche alla rete web di Ticketone. Dal medesimo orario andranno in vendita i titoli di accesso per il settore ospiti, per il cui acquisto è necessaria la TDT del SSC Napoli.



Di seguito il prezzo dei biglietti:

TRIBUNA:

VIP NERA € 130,00, ex abbonati e over 65 € 95,00, Ridotto ragazzo € 85,00, Ridotto Bambino € 35,00

CENTRALE VERDE/ARANCIONE € 85,00, ex abbonati e over 65 € 70,00, Ridotto ragazzo € 60,00, Ridotto Bambino € 25,00

TRIBUNA BIANCA € 70,00, ex abbonati e over 65 € 55,00, Ridotto ragazzo € 50,00, Ridotto Bambino € 25,00



PITCH VIEW:

Prezzo unico a € 250,00



DISTINTI “VALERIA SOLESIN”:

GOLD € 60,00, ex abbonati e over 65 € 50,00, Ridotto ragazzo € 45,00, Ridotto Bambino € 20,00

CENTRALI € 55,00, ex abbonati e over 65 € 45,00, Ridotto ragazzo € 40,00, Ridotto Bambino € 20,00

LATERALI € 45,00, ex abbonati e over 65 € 35,00, Ridotto ragazzo € 35,00, Ridotto Bambino € 20,00



CURVA SUD “MICHAEL GROPPELLO”:

Curva Sud, € 25,00, ex abbonati e over 65 € 20,00, Ridotto ragazzo € 20,00, Ridotto Bambino € 10,00



CURVA NORD LOCAL:

Curva Nord Local, € 25,00, ex abbonati e over 65 € 20,00, Ridotto ragazzo € 20,00, Ridotto Bambino € 10,00

CURVA OSPITI:

Curva Ospiti, € 30,00 (il ticket comprende esclusivamente il servizio di trasporto acqueo dedicato da Pala Expo Mestre a Stadio Pier Luigi Penzo e viceversa, non consente l'accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico)

I biglietti per il settore ospiti potranno essere acquistati dalle ore 10:00 di martedì 1 Febbraio 2022 e fino alle ore 19:00 di sabato 5 Febbraio 2022.