UFFICIALE - Venezia, Okereke salta il Napoli: la lista degli indisponibili

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Napoli-Venezia, il tecnico dei lagunari Paolo Zanetti ha parlato degli indisponibili per la sfida di domenica sera: "Mdolo, Aramu, Mazzocchi, Vacca, Crnigoj che è infortunato, Okereke non è disponibile perché non è ancora arrivato il visto e Busio".