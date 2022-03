UFFICIALE - Venezia, respinto il ricorso per il match contro la Salernitana

Il club lagunare, una volta pubblicate le motivazioni del rifiuto, avrà 30 giorni di tempo per rivolgersi al Collegio di Garanzia, terzo ed ultimo grado di giudizio.

La Corte Sportiva d’Appello, nella serata di oggi, ha respinto il ricorso del Venezia in merito al match contro la Salernitana. Partita prevista inizialmente per lo scorso 6 gennaio, il Giudice Sportivo aveva riconosciuto la causa di forza maggiore per l’intervento della Asl di Salerno che aveva impedito lo svolgersi del match. Il Venezia, col ricorso, chiedeva così la vittoria a tavolino, ma come detto la decisione di oggi ha bocciato il ricorso. Il club lagunare, una volta pubblicate le motivazioni del rifiuto, avrà 30 giorni di tempo per rivolgersi al Collegio di Garanzia, terzo ed ultimo grado di giudizio.