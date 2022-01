UFFICIALE - Verona con 10 positivi, ma arriva l'ok dell'Asl: squadra partita per La Spezia

Hellas Verona in partenza per La Spezia. Nonostante i dieci positivi nel gruppo di Igor Tudor (8 giocatori, 2 membri dello staff), nessun impedimento dall'ASL di riferimento con i gialloblù che hanno intrapreso il viaggio per la città ligure, dove domani a partire dalle 14.30 affronteranno lo Spezia di Thiago Motta. Per il gruppo squadra dell'Hellas, comunque, nuovo giro di tamponi tra stasera e domani, con risultati previsti nella tarda mattinata di domani.