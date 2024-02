UFFICIALE - Verona rivoluzionato: Baroni accoglie un esterno e un centrale in vista del Napoli

L'Hellas Verona è letteralmente scatenato sul calciomercato, sia in entrata che in uscita.

L'Hellas Verona è letteralmente scatenato sul calciomercato, sia in entrata che in uscita. Due gli acquisti last minute del club scaligero: Andrej Popovic, difensore centrale classe 2006 dal Partizan Belgrado e Stefan Mitrovic, esterno serbo classe 2002 arrivato dalla Stella Rossa a titolo definitivo.