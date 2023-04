ULTIM'ORA Corsera - Perquisizioni della GdF nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana: il motivo

In particolare, sotto l'occhio degli inquirenti ci sono i trasferimenti di calciatori tra la società biancoceleste e quella granata.

In particolare, sotto l'occhio degli inquirenti ci sono i trasferimenti di calciatori tra le due società avvenute nelle stagioni sportive 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21. I reati contestati sono emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, nonché false comunicazioni sociali.

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Roma, su disposizione della procura, hanno eseguito un provvedimento di perquisizione e contestuale sequestro probatorio anche presso gli uffici della Roma. L’indagine, relativa compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni calciatori, si riferisce ad operazioni di mercato avvenute nel 2017, 2018, 2019 e 2021.