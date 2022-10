ULTIM'ORA - Roma, confermata la lesione per Dybala: stop di almeno 4 settimane

Arrivano aggiornamenti in merito alle condizioni di Paulo Dybala. Gli esami sostenuti dall'attaccante della Roma hanno infatti confermato la lesione

Arrivano aggiornamenti in merito alle condizioni di Paulo Dybala. Gli esami sostenuti dall'attaccante della Roma hanno infatti confermato la lesione al retto femorale sinistro e tra una o due settimane sarà rivalutato per capire l'andamento del recupero. Lo stop, ad oggi, dovrebbe aggirarsi attorno alle 4 settimane. Qualora i prossimi controlli dovessero essere positivi, non è da escludere che possa comunque tornare per le ultimissime gare prima del Mondiale. Il Qatar, in pratica, non è precluso a prescindere, ma resta comunque una corsa contro il tempo.