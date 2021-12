ULTIM'ORA - Salernitana, nessuna offerta concreta di acquisto: rischio esclusione immediata dal campionato

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Non c'è alcuna offerta di acquisto concreta per il passaggio di proprietà della Salernitana. Lo apprende l'ANSA in ambienti granata. Mentre i tifosi speravano in una conclusione positiva della vicenda in queste ore, al momento i Trustee, Melior Trust e Wildar Trust, non hanno perfezionato alcun passaggio di quote a nuovi acquirenti e non ci sarebbero nemmeno trattative sostanziali in corso, tali da giustificare l'eventuale proroga di 45 giorni per perfezionare l'atto di vendita. La Salernitana rischia così l'esclusione dal campionato di Serie A se entro il 31 dicembre (termine previsto anche nell'atto di costituzione del Trust granata) non dovesse arrivare una proposta d'acquisto vincolante. (ANSA).