ULTIM'ORA Sky - La Juve ha confermato Pirlo: sarà in panchina col Sassuolo

Nessun esonero per Andrea Pirlo dopo il tonfo interno contro il Milan per 0-3. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, nel vertice tenutosi in queste ore a Vinovo, la decisione presa è stata quella di puntare ancora sul tecnico fino al termine della stagione. Pirlo, dunque, sarà in panchina contro il Sassuolo per la sfida di mercoledì.